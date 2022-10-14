Самая молодая гидроэлектростанция Красноярского края отмечает 10-летие пуска первых агрегатов

Богучанская ГЭС Фото: Мария ЛЕНЦ

В октябре 2022 года отмечает 10-летие со дня пуска первых гидроагрегатов Богучанская ГЭС – первая в Красноярском крае на реке Ангара и входящая в пятерку крупнейших гидроэлектростанций России. При строительстве станции использовали множество эксклюзивных проектных решений. Так, еще в середине 1980-х там было предусмотрено строительство комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией. А в основе каменно-набросной плотины – самая северная в России асфальто-бетонная диафрагма, предотвращающая фильтрацию в нижний бьеф. Конструкция водосброса №2 не имеет аналогов в нашей стране – для гашения энергии воды используются специальные ступени, расположенные на водосливной грани.

За 10 лет работы станция уже произвела более 135 млрд киловатт-часов электроэнергии, что превышает суммарное потребление крупнейшего региона Сибири – Красноярского края – за два года. Основные потребители энергии – новые металлургические заводы – Богучанский в Красноярском крае и Тайшетский в Иркутской области, а также промышленные предприятия и населенные пункты двух соседних регионов Восточной Сибири.

Машинный зал Фото: Мария ЛЕНЦ

Ежегодно энергетики формируют программу благотворительной деятельности и помогают общественным организациям, муниципальным учреждениям Кодинска и Кежемского района.

2022-й год стал для станции не только юбилейным, но и рекордным. 25 июля впервые были проведены испытания с одновременным выводом на полную мощность всех гидроагрегатов. Тогда станция произвела 130-миллиардный киловатт-час электроэнергии с момента пуска и в третий раз подряд заняла 1 место по производительности труда среди предприятий энергетики России (40,66 млн рублей в год на одного работника). На Девятых Всероссийских соревнования оперативного персонала в сентябре команда из Кодинска заняла 3 место. В июле-сентябре в Енисей выпущены более 3,5 млн мальков осетра – на 800 тысяч больше, чем годом ранее.