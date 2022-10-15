Участковый из Балахты по горячим следам раскрыл кражу двух мешков сотовых телефонов

Алексей Вашлаев

Участковый из Балахты Алексей Вашлаев – майор полиции участвует во втором этапе конкурса Народный участковый 2022. Он может стать тем, кто представит наш регион во всероссийском голосовании.

Алексей Вашлаев уже 19 лет служит в должности участкового трех населенных пунктов Балахтинского района.

За годы своей службы Алексей выстроил доверительные отношения с жителями своих участков. Майор полиции с особым вниманием относится к жалобам и проблемам граждан, ведь к каждому из них нужен свой индивидуальный подход. За 9 месяцев этого года участковый раскрыл 6 преступлений и рассмотрел более 200 жалоб и заявления от земляков.

А весной участковый раскрыл несколько краж.

В течение месяца в дежурную часть поступали заявления о мелких кражах из продуктовых магазинов.

А однажды ночью в полицию поступило сообщение о том, что вскрыли магазин сотовой связи и вынесли много цифровой техники.

- Я приехал первым, - вспоминает Алексей, – и увидел на полу грязные следы. (На улице уже все таяло и дороги были грязные). Я решил проверить, куда же ведут эти следы и понял, что подозреваемые скорее всего шли пешком до того места, где могли бы быть похищенные вещи.

Следы привели меня к одному из частных домов к лестнице на крышу. В доме жила семья, у которых были двое детей-подростков. Начали разговаривать. После разговора полезли на крышу, там и обнаружили два мешка мобильных телефонов. Там же на крыше увидели пустые обвертки от семечек, печенья, других продуктов и бутылку вина с ценником из магазинов, которые недавно ограбили. Подросткам ничего не оставалось делать, как во всем сознаться.

Таким образом, участковый раскрыл сразу несколько дел.

Одно из основных направлений деятельности участкового – профилактика преступлений. Алексей Вашлаев на регулярной основе проводит профилактическую работу с местными жителями, и поэтом на его участках совершается мало преступлений.

Проголосовать за участкового из Балахты Вашлаева Алексея, чтобы он вышел в финал всероссийского конкурса Народный участковый-2022 можно на сайте МВД.

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