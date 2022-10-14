Участковый из Лесосибирска борется за звание «Лучшего полицейского 2022 года»

Игорь Аносов

В Красноярском крае проходит конкурс на лучшего участкового полиции. Один из претендентов стал майор полиции Лесосибирска Игорь Аносов.

Игорь Викторович служит в должности участкового 11 лет, а полный стаж работы в полиции уже 20 лет.

- Если вовремя и правильно провести профилактическую работу, то можно избежать многих бед. Ну а если все же случилось какое-либо происшествие, то нужно уметь не только действовать по закону, но и помочь, поддержать, поговорить, а где-то и дать напутствие.

Но работа участкового полицейского – это не только кражи, бытовые ссоры, мошенничества и прочие подобные происшествия. В работе участкового случаются ситуации, когда помощь жителям заключается в простом убеждении.

- Например, - рассказывает Игорь Викторович, - на моем административном участке проживает пожилая душевнобольная женщина, которая часто вызывает сотрудников полиции, сообщая в дежурную часть ОВД о том, что из дома пропадают личные вещи. Конечно же, в ходе осмотра квартиры указанные вещи находятся, однако женщина продолжает утверждать, что вещи ей уже подкинули. Чтобы выйти из данной ситуации, мне приходится «включить» актерское мастерство, разговаривать с женщиной убеждать ее, что этого просто не происходило, встречаться с родственниками последней и так далее. И так каждый день.

Вот так и приходится участковому каждый день выступать и в роли психолога, и даже порой «мирового судьи». Кому-то не нравится громкая музыка, нижние этажи жалуются на верхние, что дети громко топают, собаки лают, курильщики курят, а у соседей дым из вентиляции валит. С каждым приходится индивидуально решать проблему. И в основном уговорами, да беседами.

Главным своим профессиональным достижением считает Игорь Аносов - доброжелательные и доверительные отношения, которые он сумел установить с теми, кто живет на его административном участке.

Напомним, что Кандидат на звание «Народного участкового» от Красноярского края определится до 16 октября. Проголосовать за него можно на сайте МВД. Затем поддержать земляка можно будет на нашем сайте kp.ru.

А окончательные итоги подведут 17 ноября в Москве в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню участковых уполномоченных полиции.

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