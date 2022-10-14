У участкового в Нижнеингашском районе 100%-ная раскрываемость преступлений

Игорь Сидоров

В Красноярском крае выбирают лучшего участкового полиции 2022 года. В десятке лучших оказался майор полиции из Нижнеингашского района Игорь Сидоров.

Поле для деятельности у участкового обширное: семейно-бытовые конфликты, ссоры между соседями и кражи.

Не так давно совсем на его участке в одном из населенных пунктов района случился пожар. Там загорелся частный дом. Пожарным быстро удалось потушить огонь, у дома обгорела только крыша. Позже, когда пожарные уехали, жильцы вернулись в свой дом, чтобы вынести вещи, и обнаружили пропажу холодильника и стиральной машины. Они сразу обратились к участковому Сидорову за помощью. Майор стал опрашивать местных жителей. Один из местных рассказал, как видел двух человек, вытаскивающих холодильник из окна, но подумал, что они помогают хозяевам спасти вещи. По описанию участковый быстро вычислил подозреваемых. Они вернули вещи владельцам дома.

И таких ситуаций на счету Нижнеингашского участкового много. Раскрываемость преступлений за этот год на его участке составляет 100%.

- Я человек такой, если за помощью, если обратились ко мне за помощью, то стараюсь сделать все возможное, в рамках своей компетенции, решить его проблемы , - говорит майор.

Напомним, что кандидат на звание «Народного участкового» от Красноярского края определится до 16 октября. Проголосовать за него можно на сайте МВД. Затем поддержать земляка можно будет на нашем сайте kp.ru.

А окончательные итоги подведут 17 ноября в Москве в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню участковых уполномоченных полиции.

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