В Красноярске до суда дошло дело об обрушении подпорной стены в Солнечном Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить 25-летнего сотрудника регионального стройнадзора по делу об обрушении подпорной стены в Солнечном. Об этом сообщает прокуратура края.

По версии следствия, в 2017 году 25-летний госинспектор отдела надзора за жилым строительством преждевременно перестал контролировать возведение подпорной стены в районе 60 лет Образования СССР, 50. При этом молодого человека не смутило, что водоотвода стены не было, при строительстве использовалась маленькая арматура, монолитность по вертикали была нарушена, а участок в средней части и вовсе отсутствовал.

Так стена простояла 4 года, пока 6 августа 2021 года не рухнула на припаркованные машины после очередного дождя. В итоге 5 машин было уничтожено, а сумма ущерба составила более 2,2 миллионов рублей.

Свою вину инспектор не признал, ему грозит до 10 лет колонии. Материалы проверки застройщика и чиновников выведены в отдельное производство.