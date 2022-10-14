В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 218 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае ковидом за сутки заболели 218 человек. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Всего в крае коронавирусом заболели 418 346 человек. Госпитализиовано на сутки 49 человек. Выздоровели за сутки 333 человека, в общей сложности - 404 387 пациентов.

К сожалению, люди продолжают умирать от коронавируса. Так, за сутки жертвами болезни стали еще 4 человек. С начала пандемии от вируса скончалось 11 076 человек.