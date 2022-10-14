Жителя Красноярска осудили за реабилитацию нацизма Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский краевой суд вынес приговор 41-летнему местному жителю, обвиняемому в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 6 апреля по 20 сентября 2021 года в соцсетях под новостным постом оставил комментарий, оправдывающий деятельность фашистской Германии. В ведомстве уточняют, что сам мужчина придерживался идеологии нацизма. Кроме того, красноярец в неприличной форме отзывался о Параде Победы.

В ходе заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к 2,5 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме того, сибиряку в течение 2,5 лет запретили размещать материалы и комментарии на религиозные и межнациональные темы в интернете.