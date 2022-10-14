В города Сибири из Красноярска распродаются билеты по цене от 999 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

KrasAvia устроила распродажу на перелеты из Красноярска в другие города Сибири. Об этом сообщается в компании.

Билеты на рейсы авиакомпании с 1 ноября 2022 по 23 марта 2023 года распродаются по ценам от 999 рублей. При этом купить билеты можно только на сайте KrasAvia.

Так, в Кемерово и Томск можно улететь за 999 рублей в одну сторону. В Новокузнецк – от 1499 рублей. В Горно-Алтайск и Кызыл – за 2499 рублей.