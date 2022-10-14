Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Туризм14 октября 2022 9:03

В города Сибири из Красноярска распродаются билеты по цене от 999 рублей

Акцию устроила авиакомпания KrasAvia
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В города Сибири из Красноярска распродаются билеты по цене от 999 рублей

В города Сибири из Красноярска распродаются билеты по цене от 999 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

KrasAvia устроила распродажу на перелеты из Красноярска в другие города Сибири. Об этом сообщается в компании.

Билеты на рейсы авиакомпании с 1 ноября 2022 по 23 марта 2023 года распродаются по ценам от 999 рублей. При этом купить билеты можно только на сайте KrasAvia.

Так, в Кемерово и Томск можно улететь за 999 рублей в одну сторону. В Новокузнецк – от 1499 рублей. В Горно-Алтайск и Кызыл – за 2499 рублей.