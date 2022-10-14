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Общество14 октября 2022 8:55

В Красноярске склон на 2-й Огородной собираются укрепить в 2023 году

Подрядчика уже выбрали
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске склон на 2-й Огородной собираются укрепить в 2023 году

В Красноярске склон на 2-й Огородной собираются укрепить в 2023 году

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске выбрали подрядчика для укрепления склона на 2-й Огородной. В мэрии сообщают, что заниматься этим будет ООО «Красноярская дорожно-строительная компания».

Начнутся работы уже в текущем году. Подрядчик должен будет разработать рабочую документацию, расчистить площадку и завезти материалы. Также начнется реконструкция участка уже существующей ливневки.

Основные же работы начнутся в 2023 году с приходом тепла. Пока же за состоянием склона ведется наблюдение.