В Красноярске склон на 2-й Огородной собираются укрепить в 2023 году Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске выбрали подрядчика для укрепления склона на 2-й Огородной. В мэрии сообщают, что заниматься этим будет ООО «Красноярская дорожно-строительная компания».

Начнутся работы уже в текущем году. Подрядчик должен будет разработать рабочую документацию, расчистить площадку и завезти материалы. Также начнется реконструкция участка уже существующей ливневки.

Основные же работы начнутся в 2023 году с приходом тепла. Пока же за состоянием склона ведется наблюдение.