В трех отдаленных поселениях Красноярского края впервые появилась мобильная сеть

Село Малое озеро. Фото предоставлено компанией

В Шарыповском районе Красноярского края в трех отдаленных поселениях впервые появилась мобильная связь. В селах Малое озеро и Большое озеро, а также в деревне Ершово запустили мобильную сеть 2G и 4G. Эти населенные пункты находятся в более чем в 300 км от Красноярска, и до недавнего времени там не было даже стабильной голосовой связи. В поселениях живет почти тысяча человек, теперь им доступны все возможности сети оператора, в том числе быстрый мобильный интернет и современные технологии звонков. Благодаря этому сельчане смогут пользоваться любыми цифровыми приложениями и сервисами, общаться с родными, а при необходимости – оперативно связаться с экстренными службами.

Новое качество сети будет доступно и многочисленным жителям края и соседних регионов, которые приезжают в Шарыповский район на отдых и рыбалку. Новые телеком-объекты обеспечили голосовой связью и интернетом 4G живописные места на берегах озер Малое, Большое (Парное) и Сарбаголь, которые известны сибирякам своей красотой и чистотой. На этой территории расположены десятки турбаз и локаций для кемпинга – теперь туристы смогут проводить здесь время с большим комфортом и безопасностью, а местные предприниматели получат дополнительные возможности для развития бизнеса.

Строительство объектов связи в Ершово и Малом Озере шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районной администрацией.

– В этом году в рамках нашей краевой государственной программы за счет краевого бюджета услугами связи будут обеспечены 25 малых сел и деревень из 18 районов края. Всего доступ к современным цифровым сервисам получат около 11,5 тысяч жителей региона. Важно, что операторы связи не только оперативно выполняют свои обязательства по госзаказам, но также расширяют покрытие в отдаленных районах за счет собственных инвестиционных программ. Такие совместные усилия улучшают качество жизни и безопасность жителей нашего края, – рассказал министр цифрового развития края Николай Распопин.

Как отметил директор МегаФона в Красноярском крае Андрей Ким, цифровое развитие небольших сел, удаленных от регионального центра, имеет особое социальное значение и является нашим приоритетом.

– Несмотря на большие расстояния, сложности с логистикой, а зачастую даже с электроснабжением, мы продолжаем работу по обеспечению таких территорий голосовой связью и мобильным интернетом. Запуск сети в трех селах Шарыповского района не только даст их жителям те же цифровые возможности, какие есть у горожан, но и поможет развитию внутреннего туризма в крае, – подчеркнул Андрей Ким.