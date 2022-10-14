В Красноярске благодаря звонку в ДПС задержали пьяного водителя на Porsche

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярске задержали пьяного водителя на Porsche благодаря звонку на «Синюю линию». Об этом рассказали в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.

13 октября в дежурную часть полка ДПС на телефон «Синей линии» позвонил красноярец, который рассказал о пьяном водителе на Porsche, который ехал в районе улицы Волочаевская.

Сотрудники ДПС в результате патрулирования обнаружили автомобиль на газоне, 51-летний водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Тест показал у него в крови 1,05 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.. Оказалось, что мужчина взял ключи от машины у своего знакомого и решил покататься по городу.

Сотрудники ДПС составили административный протокол за пьяную езду. Теперь мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.