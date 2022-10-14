В шахтерских городах Красноярского края продолжается акция #БумБатл

В шахтерских городах Красноярского края завершился первый месяц экологической акции по сбору макулатуры #БумБатл. Напомним, акция стартовала по всей России 15 сентября по инициативе АНО «Национальные приоритеты» в поддержку национального проекта «Экология» при участии минприроды РФ, минпросвещения РФ и минобрнауки РФ. В Красноярском крае #БумБатл поддержали коллективы СУЭК – пункты сбора бумажного вторсырья организованы на всех предприятиях.

– Своим участием мы подаем пример и коллегам, и другим организациям города и края, и нашему подрастающему поколению. Потому что такие мероприятия позволяют посеять «зерно» правильного обращения с отходами, – отметил заместитель главного инженера по вопросам экологии Бородинского разреза Константин Гапонов.

В экологическую акцию включились и молодежные центры шахтерских городов.

– Сбор макулатуры – это современная экологическая инициатива, а не привычка из прошлого, как думают многие. Мы побеседовали с ребятами о том, что бережное отношение к ресурсам, в том числе переработка бумаги, помогает сберечь леса, электроэнергию, – прокомментировала методист молодежного центра «Бригантина» города Назарово, координатор проекта трудовых отрядов СУЭК на территории Марина Меля.

Акция #БумБатл уже объединила более 53 тысяч участников из разных регионов России. На сегодняшний день активисты экологической инициативы передали в переработку свыше 175 тысяч кг макулатуры.