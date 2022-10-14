Александр Усс оценил подход к современной застройке Красноярска. Фото: Черных Александр/krskstate.ru

Глава Красноярского края Александр Усс оценил внедрение комплексных принципов градостроительства в региональном центре. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

По мнению губернатора, времена точечной застройки, когда при возведении домов не учитывалась социальная инфраструктура, ушли навсегда:

- Сейчас мы идем по пути устойчивого и качественного развития города. Для этого у нас есть все необходимое – наличие ответственных застройщиков и механизма комплексного развития территорий. Это означает не только качественное жилье, но и благоустройство общественных пространств, создание современных детских площадок, парковок и продуманная транспортная доступность. Всё это должно подкрепляться бюджетными социальными объектами. Думаю, что благодаря комплексному подходу к своему юбилею 280 лет Красноярск станет совсем другим, - отметил глава края.

Мэр Красноярска Владислав Логинов добавил, что в городе ведется не только замена ветхого жилья, но и создается инфраструктура в новых микрорайонах.

Фото: Черных Александр/krskstate.ru

Александр Усс посетил новый микрорайон «Вавиловский», где уже возведены 14 многоэтажек, и планируется возведение еще девяти. Здесь также появятся спорткомплекс, многоуровневые парковки и дошкольные группы. Жилой массив расположен в Кировском районе на территории площадью 75 га.

Продолжается развитие территории бывшей военной части на улице 8 марта в Железнодорожном районе. На данном участке уже появился детсад на 270 мест и предусмотрено строительство школы на 1100 мест.

Еще одна территория комплексного развития определена на улицах Николаевки: Копылова, Пушкина, Бограда и Ленина. Здесь будут строиться не только многокварирные дома, но и новые объекты социальной инфораструктуры.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что объем ежегодного строительства жилья в Красноярском крае составляет более 1,3 миллиона квадратных метров. Всего за последние 5 лет в регионе введено в эксплуатацию свыше 6,55 миллионов кв. м. жилья.