Эксперты оценили рынок ипотечного кредитования в сентябре

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По оценке аналитиков, в июле-сентябре этого года российский рынок жилищного кредитования развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на традиционное летнее затишье, наблюдалась нетипично высокая активность заемщиков, а в сентябре клиенты стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации.

«В третьем квартале ипотечный рынок развивался неоднородно. В июле и августе, несмотря на сезон отпусков и традиционное летнее затишье, мы наблюдали его нетипично высокую активность. Оживление сегмента фиксировалось на фоне сокращения ставок по кредитам. В сентябре заемщики стали вести себя более осторожно: в конце месяца часть из них решили отложить на некоторое время сделки по купле-продажи и последить за развитием ситуации», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Как отмечают эксперты банка, несмотря на корректировку условий жилищного кредитования большинством игроков у клиентов по-прежнему сохраняется возможность провести сделку на выгодных условиях в рамках программ с господдержкой.

«Для тех, кому в текущих условиях необходимо приобрести квартиру, сохраняется возможность провести сделку на доступных условиях – ставки по госпрограммам остались неизменными. Кроме того, многие объекты на рынке сейчас выставляются с дисконтом, что также позволяет заемщикам получить определённую выгоду», - отметил Евгений Дячкин.