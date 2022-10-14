Прокуратура требует установить ливневки по всему Красноярску Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прокуратура через суд обязала мэрию включить ливневки в городскую схему водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В прокуратуре сообщают, что в Красноярске всего 187,13 км дорог оборудованы ливневками – это меньше 20%. В итоге после дождей город уходит под воду, что усугубляет и без того не самую легкую дорожную обстановку.

Тогда прокуратура подала в суд с требованием обязать мэрию разместить ливневки в схеме водоснабжения и водоотведения города. Суд встал на сторону ведомства.