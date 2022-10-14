Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 октября 2022 5:47

Прокуратура требует установить ливневки по всему Красноярску

Менее 20% городской черты оборудовано ливневой канализацией
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Прокуратура требует установить ливневки по всему Красноярску

Прокуратура требует установить ливневки по всему Красноярску

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске прокуратура через суд обязала мэрию включить ливневки в городскую схему водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В прокуратуре сообщают, что в Красноярске всего 187,13 км дорог оборудованы ливневками – это меньше 20%. В итоге после дождей город уходит под воду, что усугубляет и без того не самую легкую дорожную обстановку.

Тогда прокуратура подала в суд с требованием обязать мэрию разместить ливневки в схеме водоснабжения и водоотведения города. Суд встал на сторону ведомства.