В Красноярске улицу Маерчака открывают для движения общественного транспорта Фото: Мария ЛЕНЦ

15 октября с 06:00 часов в Красноярске для общественного транспорта открывается улица Маерчака. Об этом сообщают в мэрии.

По отремонтированной улице будут двигаться те же автобусы и троллейбусы (№№2, 26, 71, 87, троллейбусы №№4 и 13), что и раньше. Также по Маерчака будет ходить маршрут №90. А троллейбус №5 продолжит ходить по улице Копылова.

На Маерчака отремонтировали ливневки, а где ее не было – обустроили. Проезжую часть расширили до 4 полос, а тротуары оборудовали для удобства инвалидов. Также обновлены освещение, контактные линии троллейбусов и кронштейны.

Из доработок осталось поставить новые остановочные пункты и дорожные знаки.