В центре Красноярска ради скважин для метро перекроют пять улиц Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Красноярска перекроют пять улиц для бурения скважин будущего метро. Об этом сообщают в телеграм-канале Красноярского метро.

- На Игарской с 14 по 16 октября перекроют праву полосу вверх;

Игарская. Фото: t.me/metrovkrsk

- На Парижской Коммуны с 14 по 16 октября ограничат движение по четной стороне от Маркса до Мира;

Парижской Коммуны. Фото: t.me/metrovkrsk

- На Ленина на участке от 9 января до Парижской Коммуны перекроют крайнюю левую полосу 17-18 октября;

Ленина. Фото: t.me/metrovkrsk

- На Сурикова 17-18 октября будет закрыт проезд по крайней правой полосе от Маркса до Урицкого;

Маркса и Сурикова. Фото: t.me/metrovkrsk

- На Маркса 19-21 октября будет закрыта левая полоса от Вейнбаума до Сурикова.

Сообщается, что все перекрытия не будут превышать 75 метров в длину.