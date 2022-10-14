В Красноярск приедет чемпион мира по боксу Денис Лебедев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

15 октября в Красноярск приедет легендарный боксер Денис Лебедев. Об этом сообщает городская администрация.

Лебедев проведет мастер-класс и автограф-сессию в кластере «Сопка». Тренировка для красноярских боксеров будет длиться около 2 часов.

Денис Лебедев за свою карьеру провел 36 боев, из которых выиграл 32. Он обладатель титулов чемпиона мира в первом тяжелом весе и суперчемпион по версии WBA. Одной из самых ярких побед – стал триумф в бою с легендарным Роем Джонсом в 2011 году.

Свою карьеру Лебедев окончил в 2019 году. Затем получил высшее образование и начал политическую карьеру.