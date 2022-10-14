В Красноярске автобусный маршрут №90 изменит схему движения. Фото: t.me/adm_krasnoyarsk

В Красноярске маршрут №90 изменит схему движения, и начнет двигаться по улице Маерчака. Об этом сообщают в городской администрации.

Такое решение было принято для обеспечения беспересадочной связи между институтами СФУ. Теперь студенты факультетов на «горе», Маерчака и Красрабе связаны одним маршрутом.

На обоих направлениях в список остановок включат остановочные пункты на Новосибирской – Красномосковской – Свободном – Маерчака. Остальной путь не изменится.

Новая схема движения автобусного маршрута №90 в Красноярске заработает, как только запустится движение общественного транспорта на Маерчака.