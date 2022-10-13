В Красноярске посылку с вибраторами для сексолога случайно увезли в банк

Фото: "Бал дебютанток"

В Красноярске случайно доставили посылку с вибраторами в офис «Россельхозбанка». Пикантный заказ сделала сексолог Яна Чебатарева, однако «Деловые линии» что-то перепутали, и вместо женщины игрушки получили сотрудники банка.

– Как назло я заказала очень много реалистичных вибраторов и фаллоимитаторов. Мне «Деловые линии» обещали максимально быстро разобраться в этом вопросе, но уже прошло 4 часа — никакого ответа, – записала видео Яна.

Позже она рассказала, что посылку все же доставили на нужный адрес. Судя по всему, в банке пользоваться неожиданными подарками не стали.

В ГК «Деловые линии» прокомментировали инцидент:

- Как показала внутренняя проверка, к сожалению, наш клиент стал жертвой недоразумения. При получении на складе Чебатаревой Я. был выдан груз другого получателя. Однако товары, заказанные самой девушкой, больше никому не выдавались, и доехали до ее домашнего адреса за счёт «Деловых Линий» вечером того же дня. Равно как и груз для банка уже достиг своего получателя. Такие досадные инциденты встречаются в нашей практике нечасто, и «Деловые Линии» всегда решают их оперативно и с минимальным дискомфортом для получателей.