В Хакасии прошли обыски в здании госэкспертизы правительства

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В Хакасии правоохранительные органы пришли с обысками в здание «Госэкспертизы» правительства региона. Как пишет ТАСС, они связаны с нарушениями при проведении экспертизы для строительства корпуса больницы на сумму более миллиарда рублей.

По версии следствия, в 2019 году «Главное управление государственной экспертизы» выдало отрицательное заключение на проектную документацию строителям «Клинического онкологического диспансера». Чиновники, не успевая исправить нарушения, решили направить документы повторно, но уже в «Госэкспертизу Хакасии», в которой отсутствовали необходимые для такой оценки специалисты.

Хакасская «Госэкспертиза» без проведения оценки выдала положительное заключение, после чего было начато строительство. Теперь СК расследует дело о превышении должностных полномочий.