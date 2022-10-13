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Общество13 октября 2022 13:18

В Красноярске на стены домов у Николаевского проспекта будут проецировать картины художников

Сейчас на проспекте завершают работы над новой развязкой
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске подходит к концу стройка новой развязки Николаевского проспекта. В мэрии отметили, что проект готов более чем на 80%.

– Новые автомобильные дороги по улицам Байкитской и Волочаевской напрямую свяжут Студгородок с Николаевским проспектом и центром города, а также позволят автомобилистам оперативно добираться на правый берег, – рассказали в администрации.

Несмотря на то, что сама развязка еще не закончена, на газонах в районе Николаевского проспекта высадили крупномерные ели и березы. На стены зданий будут проецировать картины известных красноярских художников, а на 23 домах вдоль проспекта и улицы Копылова смонтируют подсветку.