В Красноярске на стены домов у Николаевского проспекта будут проецировать картины художников

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске подходит к концу стройка новой развязки Николаевского проспекта. В мэрии отметили, что проект готов более чем на 80%.

– Новые автомобильные дороги по улицам Байкитской и Волочаевской напрямую свяжут Студгородок с Николаевским проспектом и центром города, а также позволят автомобилистам оперативно добираться на правый берег, – рассказали в администрации.

Несмотря на то, что сама развязка еще не закончена, на газонах в районе Николаевского проспекта высадили крупномерные ели и березы. На стены зданий будут проецировать картины известных красноярских художников, а на 23 домах вдоль проспекта и улицы Копылова смонтируют подсветку.