В Зеленогорске участковый разыскал мужчину, который нарочно разбил на парковке машину матери-одиночки

Арман Даутов, капитан полиции Зеленогорска

В Красноярском крае проходит конкурс на лучшего участкового полиции. В десятке финалистов капитан полиции Зеленогорска Арман Даутов.

Как и его коллегам, Арману приходится решать разные проблемы горожан. Здесь и жалобы на шум у соседей, и на припаркованные на детской площадке машины, и, увы, никуда без семейных скандалов. Однако Арману Даутову, которого знают все на его участке и набирают, случись что, его мобильный в любое время суток, удается найти подход к каждому. На все обращения жителей он реагирует и оказывает помощь.

- Например, не так давно позвонила мне девушка и сообщила, что кто-то проткнул ей колесо автомобиля. Я приехал к ней, попросил написать заявление и увидел, что не только колесо проткнуто, но и выхлопная труба автомобиля забита картошкой, да и сам автомобиль был поврежден, – рассказывает участковый.

Капитан сам почистил выхлопную трубу, позвонил в шиномонтажный сервис, договорился о том, чтобы девушке заменили колесо в скором времени.

- Жалко так ее стало. Она стоит, плачет, а я знаю ее. Знаю, что она одна воспитывает двоих детей и машина нужна ей для работы.

Участковый Даутов сразу стал разбираться, кто мог так поступить, ведь кому могла навредить одинокая мама?

Поговорили, - скорее всего, все устроил бывший парень девушки. Так и оказалось – вскоре парень во всем сознался в разговоре с участковым. Все закончилось хорошо – парень извинился и оплатил ремонт машины.

А девушка потом написала даже в полицию письмо, в котором благодарит участкового за помощь.

В отделении полиции, где работает Арман Даутов рассказывают, что к ним часто поступают письма благодарности в адрес их сотрудника.

На его участке почти 3 тысячи жителей. Для многих он не просто представитель правопорядка, но и психолог, и своего рода социальный работник.

- Куда еще идти людям со своими жизненными вопросами? Конечно, к участковому, - объясняет Арман.

Напомним, что кандидат на звание «Народного участкового» от Красноярского края определится до 16 октября. Проголосовать за него можно на сайте МВД. Затем поддержать земляка можно будет на нашем сайте kp.ru.

А окончательные итоги подведут 17 ноября в Москве в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню участковых уполномоченных полиции.

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