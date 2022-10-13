В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 213 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

13 октября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 213 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 418 128 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 780 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 404 054 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умерло 4 человека. В общей сложности от болезни скончались 11 072 человека. Госпитализировано 48 человек.