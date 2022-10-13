В Железногорске бдительная соседка помогла раскрыть кражу квартиры

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске бдительная женщина помогла раскрыть кражу, произошедшую в квартире соседей. Как рассказали КП-Красноярск в МВД, жительница заподозрила, что незнакомые мужчины не помогают с переездом, а могут выносить чужие вещи, поэтому на всякий случай сфотографировала их с балкона.

Оказалось, что квартира соседей была взломана ночью, грабители вынесли оттуда имущества на 300 000 рублей. Женщина, увидев, что мужчины носят вещи, спросила их, что они делают в такой поздний час. Преступники ответили, что помогают с переездом. Жительница Железногорска не знала номер телефона соседей, чтобы подтвердить эту информацию, поэтому вмешиваться не стала ради собственной безопасности, но сделала несколько снимков с балкона. Впоследствии она поделились ими с полицией.

Оперативники смогли довольно быстро установить личность мужчин. Был задержан 32-летний подозреваемый, который рассказал, что квартира принадлежит его знакомой. Зная, что она на даче, он подговорил друзей помочь ему. Но не с кражей, а с «переездом». Они поверили ему и дружно вынесли все вещи, демонтировали мебель.

Сейчас имущество возвращено владелице, а на её знакомого заведено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.