От Предмостной до сквера Мебелева в Красноярске обустроят променад

Эскиз променада Фото: администрация

В Свердловском районе Красноярска благоустроят променад вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» от Предмостной площади до сквера Мебелева, а также 4 дворовые территории. Как сообщили в пресс-службе администрации, работы начнутся в 2023 году.

Дворы будут обустроены в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители двора на Красрабе, 166 ограничились небольшим обновлением - замена асфальта, установка скамеек и урн. Более масштабные работы пройдут во дворах по улице Семафорная, 199, 243а и улице Парашютная, 11а. Там установят детские площадки с каруселями, качелями, песочницами и спортивными тренажерами. Также уложат новый асфальт, закупят уличную мебель.

В 2023 году начнутся работы на территории променада вдоль проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» от Предмостной площади до сквера Мебелева.

Там запланировано построить: зоны тихого отдыха с цветниками, кафе с террасами, зона около мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь». Ну и конечно установят детские игровые пространства.