В Красноярском крае разработаны проекты для строительства безопасных зимних горок

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В Красноярском крае министерство строительства разработало типовые проекты для возведения безопасных зимних горок. Как сообщили в ведомстве, рекомендации созданы для скатов от 0,6 до 3,6 метра. Их можно будет устанавливать в ледовых городках.

В прошлом году были запрещены горки изо льда и дерева высотой более 40 см – они попали под контроль Ростехнадзора. Возросшие требования безопасности привели к тому, что большая часть региона отказалась от возведения горок, а остальные не смогли ввести готовые в эксплуатацию.

Чтобы не оставлять край без зимних развлечений, была разработана специальная рекомендация. Для каждого вида горок рассчитана прочность и устойчивость, определен риск биомеханического воздействия, зона безопасности, максимальная протяжённость скатов.

Разрабатывали проекты АНО «Институт города». В них включены руководства по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту, а также инструкции по хранению и утилизации.