В Ачинске мужчина погасил 490 000 рублей долга по алиментам, чтобы продать дом

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В Ачинске судебные приставы помогли добиться погашения долга в 490 000 рублей по алиментам. Как рассказали в пресс-службе УФССП, мужчина не платил деньги ребенку, пока ему не потребовалось продать дом.

У 52-летнего ачинца накопился почти полумиллионный долг по выплате алиментов. Судебный пристав направил взыскание на средства с банковских счетов, ограничил в праве управлять автомобилем и выезжать за границу. Но это не помогало. Тогда был наложен запрет на регистрационные действия – и это помогло заставить должника выплатить деньги.

Ему срочно потребовалось продать дом, но он не смог завершить сделку из-за запрета от пристава. Тогда он сначала погасил долг, а потом уже занялся документами на жилье. Сумму в полном объеме перечислили ребенку.