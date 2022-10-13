Названы победители национальной премии «КонТЭКст - 2022»

Машина-гигант в работе на угольном разрезе. Фото предоставлено компанией

Названы лауреаты национальной премии «КонТЭКст - 2022». Мероприятие проводится ежегодно при поддержке министерства энергетики РФ, Совета Федерации, Государственной думы, Российской ассоциации по связам с общественностью, Союза журналистов России и выявляет лучшие коммуникационные практики в российском топливно-энергетическом комплексе.

В рамках премии состоялся конкурсный отбор в нескольких номинациях: «Лучшая коммуникационная деятельность и проекты по информационному сопровождению», «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности», «Лучшие digital- проекты», а также конкурс корпоративных календарей, конкурс специальных номинаций компаний. В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений. В этом году на премию претендовало более 150 работ от компаний ТЭК и промышленного блока.

На угольном разрезе. Фото предоставлено компанией

Одним из лауреатов премии в основной номинации «Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности» стала Сибирская угольная энергетическая компания. Жюри высоко оценило ее масштабный социокультурный проект «20 лет роста и создания», посвященный юбилею компании. Программа праздничных мероприятий включала различные творческие и образовательные конкурсы с призами, проекты благоустройства, культурные, спортивные, профориентационные, благотворительные проекты. Причем большая часть инициатив, например, по благоустройству и созданию новых общественных пространств – аллей, парков, спортивных площадок, исходила от самих жителей городов присутствия компании.

– 20-летие мы ознаменовали множеством мероприятий и добрых дел для тех, без кого была бы немыслима история нашей компании – наших сотрудников, их семей, жителей территорий, – отметил заместитель генерального директора угольной компании Сергей Григорьев. – Мы безмерно благодарны им за соучастие, активность и созидательность и хотели выразить нашу признательность и уверенность в том, что мы будем и дальше вмести стабильно расти, развиваться, становиться лучше и сильнее.