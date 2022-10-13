В Канске женщина с ребенком выпрыгнула из окна квартиры, спасаясь от пожара, устроенного её мужем

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Канске 1 год и 8 месяцев колонии получил 32-летний мужчина, решивший после скандала напугать свою жену поджогом квартиры. Как рассказали КП-Красноярск в МВД, он думал, что легко справится с огнем, но что-то пошло не так.

Все произошло в мае 2021 года. В семейной паре произошла ссора – мужчина настолько разбушевался, что его жена попросила соседей ей помочь. Но «разговор по душам» особого эффекта не возымел. Поджигатель разозлился еще сильнее, сначала кричал, что все они сгорят синим пламенем, а затем принес канистру с горючей жидкостью для бензопилы, облил комнату и поджег. Мужчина понял, что не сможет потушить огонь из фляги с водой, когда он не смог пройти в комнату, где была его жена с ребенком.

Женщина, пытаясь спастись, разбила окно и решила выпрыгнуть из окна с ребенком. Её супруг, услышав звон стекла, выбежал на улицу и помог им вылезти. К счастью, они не пострадали.

Мужчина поджег квартиру, которую они с женой совместно арендовали. Огонь дотла уничтожил все имущество арендодателя. Ущерб составил 235 000 рублей. Было заведено уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений, путем поджога».

Суд признал его виновным и назначил в качестве наказания реальное лишение свободы в колонии строгого режима.