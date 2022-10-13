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Происшествия13 октября 2022 2:31

В Минусинском районе потушили серьезный ландшафтный пожар на площади 150 га

Ликвидация огня была сложной из-за сильных порывов ветра
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: МЧС

Фото: МЧС

В Минусинском районе Красноярского края потушен серьезный ландшафтный пожар на площади 150 га. Как рассказали КП-Красноярск в пресс-службе МЧС, на ликвидацию ушло почти 4,5 часа. Тушение осложнялось сильными порывами ветра, которые не давали оперативно справиться с огнем.

Сообщение о возгорании поступило 12 октября в 19:30. На место отправились 15 человек личного состава и 5 единиц техники. Огонь ликвидировали в 22:11.

Несмотря на то, что ветер мешал пожарным справиться с огнем, они не допустили перехода огня на жилые дома и объекты экономики.

Сейчас ведутся поиски виновника – его накажут по всей строгости закона.