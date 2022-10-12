Парализованный красноярский медведь Диксон начал двигать пальцами

Фото: Светлана Акулова

Спасенный на севере Красноярского края медведь Диксон начал делать успехи в реабилитации после травм. Животное по-прежнему не может двигать задними лапами, однако у него уже получается иногда шевелить пальцами.

– Сегодня после стимуляции неподвижных конечностей медведь стал поджимать пальцы. Правда, это получается у него время от времени, говорят зоологи. Например, когда его угощают, – рассказала директор московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее ветеринары уже отметили, что у медведя наблюдается положительная динамика, и к его лапам возвращается чувствительность. Осмотревший животное невролог пришел к выводу, что медведь никогда не сможет ходить, но врачи не теряют надежды.