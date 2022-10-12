Житель Абакана познакомился с новым собутыльником, зарезал его и выбросил из окна

Фото: СК по Красноярскому краю

В полицию Абакана минувшей ночью поступило сообщение о трупе 58-летнего мужчины, которого нашли под окнами общежития на улице Советская. Правоохранители выехали на место и быстро установили, что абаканец погиб не из-за несчастного случая – кто-то зарезал его ножом и выбросил из окна.

Подозреваемый нашелся быстро – им оказался 30-летний жилец этого общежития. С погибшим он познакомился накануне буквально на улице, и пригласил к себе на стаканчик горячительного. Совместная попойка быстро переросла в ссору – хозяина не устроило, что гость начал собираться домой.

Буйный мужчина схватил нож, бросился на своего нового знакомого и нанес удар в грудь. Чтобы скрыть следы преступления, убийца не придумал ничего лучше, кроме как выбросить тело из окна третьего этажа.

Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение. Сейчас следователи собирают улики, а фигурант дела дожидается суда под стражей.