В Красноярске снесут рынок «Октябрьский», чтобы построить станцию метро. Фото: администрация Октябрьского района

Конечную станцию первой ветки красноярского метрополитена построят на улице Высотной. Там, где сейчас находится рынок «Октябрьский». Вопрос этот давно решен. Но пока строительство было заморожено, на участке работал рынок и торговали, в основном, индивидуальные и частные предприниматели.

Теперь стройка возобновилась. И вопрос стал ребром: увы, но предпринимателям придется съехать. Разумеется, они возмущены, что их никто не предупредил. Хотя это спорное утверждение. Глава администрации Октябрьского района Геннадий Гартман встретился с предпринимателями, чтобы прояснить ситуацию.

Да, земля, где пока находится рынок, уже переведена в муниципальную собственность. Всем, кто здесь официально торгует, предложат другие места. Варианта два, какой именно подойдет лучше, власти обсуждают с администрацией рынка уже два месяца.