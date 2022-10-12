Участковый Курагинского района нашел пропавшую женщину, ушедшую за цветами в лес

Максим Потрубач, старший лейтенант полиции межмуниципального управления МВД «Курагинский»

В Красноярском крае проходит конкурс на звание лучшего участкового полиции. Еще одним претендентом стал старший лейтенант полиции межмуниципального управления МВД «Курагинский» Максим Потрубач.

На его счету - немало жизненных ситуаций, в которых он помогал людям

Одна из них произошла в прошлом году, когда к нему обратилась местная жительница села Шалоболино. Она рассказала, что ее пожилая мать ушла из дома. Она уточнила, что женщина старенькая, могла заблудиться и не найти дорогу домой. Сотрудники полиции выехали на поиски пропавшей женщины. Предполагалось, что женщина пошла прогуляться и нарвать полевых цветов и, возможно, заблудилась. В поисках принимали участие местные жители, сотрудники полиции и родственники потерявшейся. Искали долго, до наступления сумерек. Тогда старший лейтенант Максим Потрубач несмотря на то, что было достаточно темно и холодно, все равно решил продолжить поиски, спустился к реке Туба, где и нашел женщину, которая по какой-то причине сидела в воде и ждала помощи. Старший лейтенант взял ее на руки, посадил в служебный автомобиль и привез домой к близким родственникам.

- По истечению времени все больше убеждаюсь, что сделал правильный выбор, придя работать в полицию - говорит он.

Напомним, что в Кандидат на звание «Народного участкового» от Красноярского края определится до 16 октября. Проголосовать за него можно на сайте МВД.

Затем поддержать земляка можно будет на нашем сайте kp.ru.

А окончательные итоги подведут 17 ноября в Москве в рамках торжественных мероприятий, посвященных Дню участковых уполномоченных полиции.

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