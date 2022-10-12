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Здоровье12 октября 2022 10:12

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 217 человек

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 12 октября 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 217 человек

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 217 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

12 октября 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 217 человек. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 417 915 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечились от коронавируса еще 340 человек. С начала пандемии выздоровели и выписались из больниц – 403 274 пациента.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 2 человек. В общей сложности от болезни скончались 11 068 человек. Госпитализировано 68 человек.