Красноярцев предупредили о гололеде 13 октября Фото: Мария ЛЕНЦ

В центральных районах Красноярского края в ближайший день ожидается гололед. Об этом сообщает МЧС по региону. Публикуем, какой будет погода в Красноярске 13 октября 2022 года.

Водителям советуют воздержаться от резких маневров на трассах за городом и не нарушать скоростной режим. Что касается температуры, то 13 октября в Красноярске ночью ожидается около +1-3 градусов и днем – не выше +4-6 градусов.

Напомним, в начале октября в пресс-центре «КП-Красноярск» состоялась традиционная пресс-конференция, посвященная погоде на грядущий месяц. На ней синоптики рассказали, что в Красноярске в октябре температура ожидается выше нормы, а теплыми будут середина и конец месяца.

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3 октября в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная погоде на грядущий месяц. Синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какой будет погода в Красноярске в октябре 2022 года, а замначальника Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Роман Ветчинников предупредил об опасностях второго осеннего месяца. (подробнее)