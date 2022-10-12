В Минусинске трое напали на бывшего депутата Заксобрания края. Стоп-кадр видео

В Минусинске передали в суд уголовное дело на трех человек, которые рискнули ограбить пожилого мужчину. К слову, бывшего депутата Законодательного Собрания края. Произошло это 11 марта текущего года.

Молодые, но уже опытные (в смысле ранее судимые) приятели в возрасте от 23 до 25 лет, распили бутылку алкоголя и составили план, как взять много денег у 67-летнего мужчины. Идея была такова: «один бьет, другой ищет, третий на шухере стоит».

В начале все шло по плану – ворвались в дом к потерпевшему, избили и потребовали 1 миллион рублей. Он сказал, что деньги дома не держит, а спрятал их в бане. Но когда разбойники привели его к ней, хозяин изловчился, забежал внутрь и заперся. Не сумев достать его, подозреваемые сбежали прочь.

В ходе следствия они рассказали все, как на духу, о нападении. Теперь то же самое им предстоит повторить на суде, чтобы услышать, какое наказание получат.