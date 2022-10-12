В Красноярске руководитель муниципального учреждения подарил другу 120 единиц спортинвентаря Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске руководитель муниципального учреждения стал фигурантом уголовного дела по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Какое именно учреждения, в пресс-службе прокуратуры не называют. Известно только, что находится оно в Ленинском районе и по своему профилю занимается формированием патриотического воспитания и здорового образа жизни у молодежи.

В программе есть спортивная подготовка для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет. И для этого есть, разумеется, спортивный инвентарь. Точнее был. Потому что в 2021 году руководитель учреждения взял более 120 единиц оборудования и передал его своему другу в безвозмездное пользование. А друг – владелец частного спортивного круга.

Обнаружилось это во время прокурорской проверки. Собранные материалы надзорное ведомство направило в следственный орган, который завел уголовное дело и расследует его.