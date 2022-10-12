Меняется расписание полетов из Красноярска в Абакан Фото: Мария ЛЕНЦ

Расписание рейсов по маршруту Красноярск – Абакан – Красноярск меняется. Об этом сообщает пресс-служба Абаканского аэропорта. Такое решение принято авиакомпанией «S7 Airlines» (это ее самолеты работают на линии) и собственно двух воздушных гаваней. Изменения вступят в силу с 31 октября.

В настоящее время полеты выполняются в ночное время. То есть вылет из Красноярска в 02:10 часа, до Абакана всего 55 минут. Затем в обратную сторону вылет в 03:55, а в Красноярске самолет приземляется в 04:45 утра. Действительно, не совсем удобно. Добираться в обоих городах пассажирам приходится на такси.

Согласно новому зимнему расписанию слетать из одной столицы Енисейской Сибири в другую можно будет по понедельникам, средам и пятницам. Время отправления из Красноярска в 17:20, прибытие в Абакан в 18:20 часов. Вылет из Абакана в 19:05, прилет в Красноярск в 20:00 часов.

Рейсы выполняются на самолете Embraer 170 вместимостью 78 пассажирских кресел.