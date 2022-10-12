В Красноярске задержали закладчика с крупной партией наркотиков. Фото: МВД

В Красноярске задержали закладчика с крупной партией наркотиков. Сначала сотрудники наркоконтроля «вели» гражданина, подозревая его в сбыте героина и мефедрона. А когда подозрения превратились в уверенность, задержали с поличным, в тот момент, как он собирался спрятать пакеты с порошком в укромных местах. Силовую поддержку операции по задержанию оказывали бойцы отряда спецназначения «Гром».

При обыске в квартире подозреваемого были обнаружены и изъяты 31 сверток с наркотическими средствами. Общий вес составил около 333 граммов. Выяснилось, что мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Видимо, это ничему его не научило. Парню всего 28 лет, на него завели новое дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере». Максимальное наказание - лишение свободы сроком на 20 лет.