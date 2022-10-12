Родственников мобилизованных освободили от платы за обучение в Красноярском медицинском университете Фото: Мария ЛЕНЦ

В крае приняли еще одну меру поддержки для семей граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Министерство здравоохранения региона сообщает, что студентов Красноярского государственного медицинского университета из таких семей освободят от оплаты за обучения на год. Решение принял ректор медицинского университета Алексей Протопопов.

Таких студентов оказалось 32. У кого-то призван отец или отчим, у кого-то брат. По словам ректора, тем, кто уже внес оплату авансом, деньги вернут обратно.

- Это наш вклад в поддержку семей, принимающих участие в специальной военной операции, - сказал Алексей Протопопов.

Это еще не все, в вузе сейчас рассматривают, как поддержать семьи своих сотрудников, которых также коснулась мобилизация.

Добавим, что первые жители края из числа тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации, начали получать единовременные выплаты из регионального бюджета. Информация опубликована на официальном портале регионального правительства. Там уточнили, что внесена поправка в ранее принятый документ: деньги могут быть переведены не только на личные счета мобилизованных, но и на карты тех лиц, кого они указали. Это могут быть супруги, дети, родители, другие близкие люди.