Житель Лесосибирска выиграл у магазина 48 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Лесосибирска выиграл тяжбу у крупной торговой сети бытовой техники. В январе этого года он заказал на сайте микроволновую печь за 24 742 рубля. Оплатил ее тут же, через интернет. И стал ждать, когда сможет ее забрать в ближайшем к своему дому магазине.

Однако в назначенный день микроволновка не пришла, в торговой точке ему пояснили: в наличии нет, придется еще немного подождать. А потом покупателю и вовсе сообщили, что цена повысилась. Причем больше, чем в два раза – на сайте значился ценник 59 390 рублей (то есть на 35 000 больше).

Лесосибирец купил точно такую же печь в другом магазине за 38 799 рублей и решил взыскать за свои нарушенные права потребителя. На претензию ему ответили: уплаченные авансом деньги вернут и все, на большее он может не рассчитывать. И тогда мужчина обратился к специалистам регионального Роспотребнадзора, ему помогли составить исковое заявление в суд.

Не дожидаясь суда, компания заключила с потребителем мировое соглашение и обязалась вернуть 47 349 рублей. Сюда входит:

- стоимость товара – 24 724 рублей,

- убытки – 14 075 рублей (это разница между первоначальной ценой товара и той, по которой потребитель приобрел его в другом магазине),

- неустойка- 7000 рублей,

- моральный вред - 2000 рублей.