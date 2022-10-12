Клиенты банков начали устанавливать самоограничения на операции по своим счетам

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Как отмечают в банках, клиенты уже пользуются этой возможностью. Так, по сообщению пресс-службы ВТБ, в октябре более 200 тысяч пользователей установили ограничения на операции в мобильном и интернет-банке. Ежемесячно такие методы защиты в онлайн-банке выбирают около миллиона человек.

На сегодняшний день уже можно устанавливать лимиты на операции в онлайн-банке, скрыть баланс и остатки по счетам на главном экране банковского приложения, ограничивать вывод кредитных средств со своих счетов, даже если мошенники получили к ним доступ. Пользователь может также ограничить удаленный доступ к его счетам, чтобы обслуживание происходило исключительно в офисах.

«Мы активно участвуем в разработке новых методов защиты средств клиентов на банковском рынке, установив возможность самоограничений для пользователей дистанционных каналов. В дальнейшем планируем запустить самоограничения по онлайн-кредитованию, применяя все свои технологии и экспертизу, чтобы в моменте понимать – берет ли клиент кредит самостоятельно или под влиянием третьих лиц, и при необходимости – предостеречь его от негативных финансовых последствий», – комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.