Красноярский водитель за один вечер заработал 16 штрафов и 14 суток ареста. Стоп-кадр видео

Минувшим вечером на улицах Красноярска отметился очередной злостный нарушитель правил дорожного движения. По совокупности своих результатов он вполне может побороться за медаль в турнирной таблице любителей убегать от наряда ДПС – 24-летний гражданин зараз заработал 16 штрафов и 14 суток ареста.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали и показали в пресс-службе полиции города. Старенькие «Жигули» наряд ДПС заметил на улице Забобонова – те вылетели из переулка прямо перед носом патрульной машины, взвизгнув тормозами.

Полицейские вежливо попросили водителя остановиться, но тот только прибавил газу и начал петлять по улицам и переулкам, как перепуганный заяц. Выезжал на встречу, летел на красный, подрезал других. Когда услышал предупреждение, что по колесам будут стрелять, видимо вовсе человека переклинило. В итоге бросил машину в тупике и попытался убежать по кустам на своих двоих. На этом погоня и закончилась.

И тут окончательно стало понятно, к чему такая спешка: молодой человек был пьян на 0,54 мг/л. К тому же не имел водительских прав. В итоге, как уже сказано выше, по 16 административным протоколам ему придется выплатить более 25 тысяч штрафа. И отсидеть 14 суток под арестом.