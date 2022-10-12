В Красноярске для обманутых дольщиков достроят 17 домов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске для обманутых дольщиков достраивают 17 домов. Таким образом, власти исполняют взятые на себя обязательства по решению проблемы. Одной части дольщиков, напомним, по их желанию была выплачена компенсация в размере нынешней рыночной стоимости некогда приобретенных им квартир. Другие согласились подождать еще немного, но уже в твердой уверенности, что теперь свои квадратные метры они точно получат.

На улице Шевченко подрядчик приступил к устройству наружных стен двух многоэтажек. Еще четыре «свечки» в ЖК «Квадро» на улице Караульной, там демонтировали кирпичную кладку стен, потому что экспертиза признала ее аварийной. Наружные стены будут заменены полностью. Строятся дома на улице Хабаровской, 7, на Маркса, 213, Баумана, 6 плюс четыре дома на улице Прибойной, 37, три дома в ЖК «Ярослав».