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Происшествия11 октября 2022 14:59

В Красноярске скорая вылетела с дороги и протаранила деревья

ДТП произошло, когда медики мчались на вызов
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске при неизвестных обстоятельствах произошло ДТП с участием скорой помощи. Видео с последствиями аварии на Свердловской сняли очевидцы. Судя по всему, карета скорой спешила на помощь.

Пока неясно, подрезал ли кто-то скорую, или водитель сам не справился с управлением, но заметно, что машина врезалась в легковушку, которая стояла на дороге. Очевидно, что карета скорой ехала на большой скорости на вызов: даже после аварии у нее остались включены проблесковые маячки.

Сразу после аварии скорую пытались вытолкать, однако она намертво застряла на газоне в деревьях. Пациента, которого, предположительно, доставляли медики, забрала другая карета: на другом видео, уже в темное время суток, машина стоит пустой с открытой пассажирской дверью.