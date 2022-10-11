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Общество11 октября 2022 14:43

Подростки-самокатчики повредили новый батут в Красноярске

Подрядчику придется ремонтировать его за свой счет
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске повредили новый батут, который недавно установили в районе бывшего рынка Казачий. Он рассчитан на прыжки пешехода, однако по словам очевидцев, на нем прыгали подростки на самокатах.

– Если ты видишь, что кто-то рисует граффити на 200-летнем здании, ломает деревья в парке, прыгает на батуте вместе с самокатом - останови или сними на камеру вандала. А лучше - сообщи в полицию, – отметили в мэрии.

Добавим, что власти еще не успели принять работы по установке батута. Это означает, что подрядчику придется отремонтировать его за свой счет.