Подростки-самокатчики повредили новый батут в Красноярске

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске повредили новый батут, который недавно установили в районе бывшего рынка Казачий. Он рассчитан на прыжки пешехода, однако по словам очевидцев, на нем прыгали подростки на самокатах.

– Если ты видишь, что кто-то рисует граффити на 200-летнем здании, ломает деревья в парке, прыгает на батуте вместе с самокатом - останови или сними на камеру вандала. А лучше - сообщи в полицию, – отметили в мэрии.

Добавим, что власти еще не успели принять работы по установке батута. Это означает, что подрядчику придется отремонтировать его за свой счет.