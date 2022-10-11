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Происшествия11 октября 2022 12:38

Красноярка устроила аварию на вечерней дороге, объезжая другое ДТП

В итоге горе-водители перегородили две полосы дороги
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "ЧП Красноярск"

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске вечером произошли сразу две аварии на улице Павлова. Поначалу там столкнулись две иномарки: один из водителей не пропустил встречный автомобиль при повороте налево. Затем к «побоищу» присоединились автобус и еще одна легковушка.

Как сообщает «ЧП Красноярск», вторую аварию спровоцировала женщина, которая захотела объехать первую аварию. Своим маневром она подлезла под автобус, и двухполоска оказалась окончательно перегорожена.

Примечательно, что никто из участников не признает свою вину. В комментариях красноярцы уже отметили, что ситуация напоминает «классический вечерний Красноярск».