Мошенники выманили у женщины в Железногорске 25 000 рублей за искусственную шубу и набор постельного

Александр Кузнецов

В Красноярском крае выбирают лучшего участкового полиции 2022 года. В десятке лучших оказался майор полиции межмуниципального управления МВД Железногорска Александр Кузнецов.

В зону его обслуживания входит территория поселка Подгорный, где старшего участкового в буквальном смысле знает каждый. Александр Владимирович вырос здесь, а потому считает своим долгом сделать все, чтобы на родных улицах жители чувствовали себя в безопасности.

Службу Александр начинал в 2004 году с должности милиционера патрульно-постовой службы. Получив высшее юридическое образование, в июне 2009 года стал работать участковым уполномоченным пункта полиции. Профессию выбрал еще в школьные годы – отец одноклассника возглавлял поселковый отдел милиции, и мальчишки нередко бывали у него на работе.

- Каждый сотрудник был не только профессионалом в своем деле, но и интересной личностью, - вспоминает Александр, - очень дружный и сплоченный коллектив, настоящая семья. Глядя на их работу, я решил, что обязательно стану сотрудником МВД.

Сегодня можно сказать, что поставленных целей майор Кузнецов достиг – жители поселка гордятся тем, что их участковый не пройдет мимо беды. Не только по долгу службы, но и по-человечески. А эпизоды бывают самые разные.

Летом к участковому пришла местная жительница. Рассказывает – гуляла, рядом остановилась машина. А там двое мужчин, предлагают купить «по дешевке» шубу, и набор постельного. Мол, почти в два раза дешевле, чем в магазине. Сначала женщина отказалась, но потом, как в тумане, поддалась на уговоры. Сходила домой за деньгами, отдала. И только потом очнулась – к чему ей искусственная шуба да набор белья за 25 000?

Хорошо, быстро пришла за помощью. Оперативным методом, выяснили, и что была за машина, и кому принадлежит, и куда поехала. «Продавцов» задержали, деньги те не успели потратить, - все вернули пенсионерке.

А еще бывает, знакомство по службе перерастает и в дружбу.

- Например, этим летом ехали по работе с напарником и увидели на трассе между Железногорском и Красноярском мотоциклиста, который стоял посередине дороги, оказалось, что у него сломался мотоцикл. Растерялся, не знал что делать, куда звонить. Мы подъехали к нему, стали разбираться вместе – на месте такую поломку не починишь. Вызвали эвакуатор. Помогли погрузить на него мотоцикл и отправили на устранение всех неисправностей. Оказалось, что это путешественник из Ростовской области, который каждый год колесит на мотоцикле по всей России. Интереснейший человек. Мы обменялись контактами, я слежу за его путешествиями, он рассказывает какие-то подробности. Мы к нему в гости всей семьей собираемся.

Фото: из личного архива

Кстати, о семье – дома участкового ждут жена Оксана и две маленькие дочери Кира и Анастасия. Правда, подчас суровый на службе, Александр признается – дома любимые женщины «вьют из меня веревки»...

Напомним, победитель регионального этапа конкурса определится 16 октября. Проголосовать за него можно на сайте МВД.

Затем поддержать земляка можно будет на нашем сайте kp.ru. Кто же станет лучшим участковым России, мы узнаем 17 ноября.

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